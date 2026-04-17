Новосибирцы пожаловались на ночную стрельбу во дворе

Жители дома на улице Бурлинской в Новосибирске пожаловались на мужчину, который уже больше года устраивает ночную стрельбу во дворе. По словам горожан, выстрелы звучат регулярно и мешают людям спать, сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black.
«Приезжает в районе 4−5 утра, в рандомные дни недели, и стреляет. Как правило, 3 раза в неделю. Это ужасно! Я просыпаюсь от этих выстрелов, мне страшно, я долго не могу уснуть потом», — рассказывает одна из жительниц.
Жильцы уже обращались в полицию и собирали коллективное заявление, однако проблема остаётся нерешённой. По словам жильцов, им объяснили, что в ночное время у дежурных недостаточно сотрудников, чтобы выезжать на подобные вызовы и отслеживать нарушителя.