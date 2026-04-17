Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы пожаловались на ночную стрельбу во дворе

Жители дома на улице Бурлинской больше года жалуются на ночную стрельбу во дворе.

Источник: Om1 Новосибирск

Жители дома на улице Бурлинской в Новосибирске пожаловались на мужчину, который уже больше года устраивает ночную стрельбу во дворе. По словам горожан, выстрелы звучат регулярно и мешают людям спать, сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black.

«Приезжает в районе 4−5 утра, в рандомные дни недели, и стреляет. Как правило, 3 раза в неделю. Это ужасно! Я просыпаюсь от этих выстрелов, мне страшно, я долго не могу уснуть потом», — рассказывает одна из жительниц.

Жильцы уже обращались в полицию и собирали коллективное заявление, однако проблема остаётся нерешённой. По словам жильцов, им объяснили, что в ночное время у дежурных недостаточно сотрудников, чтобы выезжать на подобные вызовы и отслеживать нарушителя.