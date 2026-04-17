Мошенники обманывают репетиторов и школьников в преддверии экзаменов

Тематика репетиторских услуг особенно привлекает внимание мошенников перед началом экзаменационной поры. При этом злоумышленники обманывают как учеников и их родителей, так и самих репетиторов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Газету.Ru».
— Этой весной мы видим уже знакомые схемы, подстроенные и доработанные под актуальный сезон и повестку. Это могут быть фейковые объявления о срочной подготовке, обещания гарантированного результата, доступа к закрытым материалам и ответам, особой помощи перед экзаменом, вредоносные ссылки якобы на оплату, на подключение к уроку, на регистрацию в сервисе, на подтверждение записи, — цитирует эксперта издание.
В пользу мошенников играет спешка, состояние стресса, в котором находятся как сами школьники, так и их родители, а также готовность платить ради важной цели.
Репетиторов обманывают под видом новых клиентов. Мошенники якобы оплачивают услуги и присылают ссылку для подтверждения своего перевода. Однако на самом деле это поддельная страница, переход на которую может грозить потерей персональных данных, получением доступа к почте, мессенджерам, банковским и государственным сервисам. Взломанный аккаунт может быть также задействован для дальнейшего обмана уже других людей.
Эксперты советуют не принимать решения в спешке. Также необходимо в полной мере проверить человека, с которым идет общение — не ограничиваться одной перепиской, смотреть профиль, отзывы, по возможности созвониться и поговорить.
— Нельзя переходить по сомнительным ссылкам, особенно если речь идет об оплате, получении перевода или подключении к занятию. Не стоит переводить крупную сумму вперед незнакомому человеку. Намного безопаснее начать с одного занятия, посмотреть, как идет работа, и только потом договариваться дальше. Отдельно нужно помнить про детей. Если ученик сам ищет репетитора или ему кто-то пишет с предложением помощи, родители должны быть в курсе.