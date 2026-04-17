«Я сопротивлялся»: 23-летний алматинец заявил о похищении и избиении (видео)

По словам 23-летнего Ильяса Кожабая, всё произошло в середине февраля. Парень получил сообщение от знакомой с просьбой о встрече, так как у девушки якобы были проблемы. Ничего не подозревая, Ильяс отправился в ресторан, где его поджидали трое молодых людей. Они заявили, что общий знакомый задолжал девушке, а возвращать долг почему-то должен Ильяс.
Парня силой заставили сесть в машину и отвезли в ущелье Алма-Арасан. «Меня схватил за руку какой-то парень. Я отказывался сесть в машину и даже предложил позвонить другу, но они отказались с ним разговаривать. Я сопротивлялся, но они взяли меня за подмышки и тянули за волосы. Я не помню, били меня или нет, был в шоке. Затем, в ущелье, они приказали мне встать на колени и достали телефон. В состоянии стресса я пообещал на камеру отдать им 500 тысяч до завтра», — вспоминает Ильяс.
В качестве гарантии у него забрали телефон и отпустили. На утро Ильяс позвонил в полицию, и всех подозреваемых, включая девушку, задержали по горячим следам. «По подозрению в совершении данного преступления были задержаны 4 человека, которые были помещены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование осуществлялось в полном соответствии с требованиями закона. 11 марта текущего года материалы производства были направлены в суд», — сообщили в полиции.
В апреле начались слушания. Подозреваемым вменяют только одну статью — вымогательство, за что им грозит от 3 до 7 лет колонии. Однако адвокат потерпевшего считает, что их следует судить сразу по трем статьям: похищение, грабеж и вымогательство.
Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.