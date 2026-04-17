23-летняя спортсменка скончалась после отказа от госпитализации в Талдыкоргане

Откровения подруги погибшей спортсменки: халатность врачей или трагическая случайность?
В день, когда Аян почувствовала себя плохо, её подруга Гулим Бектурганова вызвала скорую помощь. Врачи осмотрели девушку и порекомендовали принять жаропонижающее. Однако состояние Аян продолжало ухудшаться, и родственники приняли решение самостоятельно отвезти её в больницу.
В многопрофильной больнице Аян не приняли из-за отсутствия регистрации и направили в областную больницу. Там врачи оценили состояние девушки как инфекционное и отправили её в инфекционную больницу, где ей поставили две капельницы. Состояние Аян временно улучшилось, но затем ухудшилось вновь: она побледнела, а её губы посинели.
Несмотря на ухудшение состояния, Аян отказалась от госпитализации и подписала расписку. В ту же ночь её состояние ухудшилось настолько, что пришлось вызывать скорую помощь. Медики увезли её в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.
Родные Аян считают, что медицинская помощь могла быть оказана несвоевременно. Они не исключают возможную халатность со стороны медработников. В заключении о смерти указано отравление неизвестным веществом, что вызывает дополнительные вопросы.
Управление здравоохранения области Жетісу заявляет, что 9 апреля пациентке был поставлен диагноз — острая респираторная вирусная инфекция. Позже она самостоятельно обратилась в областную инфекционную больницу, где ей оказали медицинскую помощь и рекомендовали госпитализацию. Но Аян отказалась от стационарного лечения.
Полиция начала досудебное расследование по факту смерти. Проводится проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет предоставлена дополнительная информация.
При жизни Аян Турдыбек занималась борьбой и выступала на региональных соревнованиях по самбо.