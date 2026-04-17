В Норильске произошел смертельный пожар из-за курения в постели

В Норильске на улице Строителей горела квартира в пятиэтажке. В ней на кровати пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Предположительно, к трагедии привела его неосторожность при курении. Пожар привел к сильному задымлению в подъезде, по лестничным маршам пришлось выводить на улицу троих жильцов, которые не могли покинуть дом самостоятельно.