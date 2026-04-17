В Норильске произошел смертельный пожар из-за курения в постели

В Красноярском крае потушили 13 пожаров за сутки. В них один человек погиб, двое пострадали, четверых удалось спасти.
Утром 16 апреля в Красноярске на улице 40 лет Победы загорелась квартира в девятиэтажке. На вызов прибыли 11 сотрудников МЧС. Они вскрыли дверь бензоинструментом и потушили огонь на площади один квадратный метр. Внутри жилища звено газодымозащитной службы обнаружило женщину с ожогами и отравлением угарным газом. Ее эвакуировали и передали подоспевшим медикам. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание.
В Норильске на улице Строителей горела квартира в пятиэтажке. В ней на кровати пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Предположительно, к трагедии привела его неосторожность при курении. Пожар привел к сильному задымлению в подъезде, по лестничным маршам пришлось выводить на улицу троих жильцов, которые не могли покинуть дом самостоятельно.
В селе Ермаковское загорелся жилой дом на площади 40 квадратных метров. Его тушили семь пожарных с помощью трех единиц техники. Хозяин дома получил ожоги и обратился к врачам сам. Предварительно, к возгоранию привело нарушение правил топки печи.