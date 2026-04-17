Три беспилотника ВСУ сбили над Ленинградской областью

Три украинских беспилотника ликвидировали над Ленинградской области. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— Над Ленинградской областью сбили три дрона ВСУ, — написал он в канале в МAX.
В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края в результате ночных ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по городу Туапсе были повреждены социально значимые объекты, 52 частных владения и восемь многоквартирных домов. Об этом 16 апреля сообщил глава округа Сергей Бойко. По его словам, в ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА участвуют 285 человек и 71 единица техники.
В Туапсе занятия в городских школах и других учебных заведениях отменили для первой смены. В детских садах города организованы дежурные группы.
В ночь с 15 на 16 апреля российские силы противовоздушной обороны сбили 207 украинских дронов над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями и другими регионами.