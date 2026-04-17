Три беспилотника ВСУ сбили над Ленинградской областью

В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края в результате ночных ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по городу Туапсе были повреждены социально значимые объекты, 52 частных владения и восемь многоквартирных домов. Об этом 16 апреля сообщил глава округа Сергей Бойко. По его словам, в ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА участвуют 285 человек и 71 единица техники.