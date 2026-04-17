NYP: Хантер Байден уклоняется от выплаты долгов, прячась в Калифорнии

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, уклоняется от выплаты более 20 миллионов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Хантер Байден, сын бывшего президента США, сталкивается с крупными финансовыми обязательствами и, как утверждается, избегает выплат на сумму свыше 20 миллионов долларов. Источники газеты New York Post сообщают, что он скрывается от кредиторов на территории Калифорнии.

В СМИ появлялась информация о его выезде за пределы США на фоне судебных разбирательств с бывшими юристами, а также о трудностях с оплатой услуг адвокатов. Однако, по утверждениям источников, фактически он может находиться на частной территории неподалёку от Лос-Анджелеса.

Сообщается, что значительная часть долгов связана с юридическими услугами, а также с обязательствами перед частными лицами. При этом, по данным издания, он был замечен на одном из частных мероприятий вместе с членами своей семьи, включая бывшего президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден заявил о готовности провести поединок по правилам ММА с Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом.

