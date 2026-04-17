Под Красноярском вновь начались поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Участники Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») в пятницу возобновляют поиски пропавшей осенью под Красноярском семьи Усольцевых. Об этом сообщается в Max-канале отряда.
Отмечается, что с 17 по 19 апреля спасатели примут участие в новой операции по поиску Усольцевых в районе поселка Кутурчин.
Обследовать территорию будут пять человек и четыре единицы техники.
Как уточнили в отряде, поиски возобновлены по заявке следователей.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали недалеко от Кутурчина 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в туристический поход к горе Буратинка, и с тех пор их никто не видел.
Основной версией их пропажи считается несчастный случай.