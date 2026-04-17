Хабаровчанин поджёг машину бизнесмена из-за отказа в трудоустройстве

Хабаровчанин, в прошлом работавший у предпринимателя, обратился к нему снова с просьбой нанять его и получил отказ. Кроме того, он поругался с женой. Разозлившись, он приехал в ночь на 12 апреля во двор на Герцена, 7, вылил на капот припаркованного кроссовера горючую жидкость и поджег, после чего убежал — вот только огонь быстро погас. Владелец машины узнал о поджоге от соседа, оценил ущерб в 250 тысяч рублей и сообщил в полицию.