Хабаровчанин поджёг машину бизнесмена из-за отказа в трудоустройстве

В Хабаровске полицейские задержали 36-летнего горожанина, подозреваемого в поджоге автомобиля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанин, в прошлом работавший у предпринимателя, обратился к нему снова с просьбой нанять его и получил отказ. Кроме того, он поругался с женой. Разозлившись, он приехал в ночь на 12 апреля во двор на Герцена, 7, вылил на капот припаркованного кроссовера горючую жидкость и поджег, после чего убежал — вот только огонь быстро погас. Владелец машины узнал о поджоге от соседа, оценил ущерб в 250 тысяч рублей и сообщил в полицию.
— Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
