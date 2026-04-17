СК: На Камчатке задержаны трое за взятку и подделку судовых документов

Ранее в Челябинской области задержали бывшего заместителя генерального директора ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павла Кравченко. Также задержали его посредника Эдуарда Новосёлова. По версии следствия, с 2021 по 2024 год Кравченко получал взятки. Деньги передавали через посредника от представителя коммерческой организации. Взятки предоставляли за содействие в заключении контрактов с комбинатом. По факту случившегося возбудили уголовные дела о коммерческом подкупе и посредничестве. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. В местах их жительства и работы проводят обыски.