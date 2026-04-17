Бывший топ-менеджер «Роснано» арестован — ущерб по делу превысил миллиард

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу бывшего топ-менеджера «Роснано» Сергея Вахтерова. Как сообщили источники в правоохранительных органах, мера пресечения избрана на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие считает, что при продаже доли госкорпорации в производителе химической продукции «Акрилан» был причинен ущерб свыше 1 млрд рублей. Вахтерову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По данным следствия, события относятся к периоду 2019 года. Тогда «Роснано» владело почти 70% компании «Акрилан». Перед сделкой актив был оценен примерно в 1,4 млрд рублей, доля госкорпорации — около 980 млн рублей.
Позднее, как установили следственные органы, пакет был реализован структуре «ВладАкрил» за 800 млн рублей. Для обоснования цены была проведена дополнительная оценка. При этом, по версии следствия, оценщикам не предоставили часть финансовых данных, что могло повлиять на итоговую стоимость.
Экспертиза, проведенная уже в рамках уголовного дела, определила стоимость доли примерно в 1,9 млрд рублей. Ущерб, по оценке МВД, составил около 1,1 млрд рублей.
В деле также проходят другие фигуранты. В январе суд арестовал генерального директора «Акрилан» Олега Кузина и руководителя юридической службы Татьяну Шадееву. Их жалобы на меру пресечения были отклонены 1 апреля. Вину обвиняемые не признают.
Уголовное дело возбуждено в сентябре 2022 года по факту хищения имущества «Роснано». Изначально расследование велось в Владимирской области, затем передано в Следственный департамент МВД. Срок предварительного следствия продлен до 28 мая.
Параллельно спор рассматривался в арбитраже. В ноябре 2025 года суд Владимирской области признал сделку по продаже доли недействительной и обязал вернуть актив в структуру «Роснано», сохранив за госкорпорацией полученные 800 млн рублей.
