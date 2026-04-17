Житель Красноярского края выдумал гараж для покупки участка за 15 тысяч рублей

В Емельяновском округе предстанет перед судом 43-летний местный житель, который работал специалистом по безопасности в отделении банка. В 2015 году он решил помочь своему тестю-инвалиду. Действуя по доверенности, мужчина арендовал участок в две тысячи квадратных метров в посёлке Емельяново. Землю взяли на 20 лет для подсобного хозяйства, при этом надо было построить капитальный объект. О раскрытых махинациях рассказали 16 апреля в прокуратуре Красноярского края.
Однако вместо реального строительства обвиняемый оформил несуществующий гараж площадью 12 квадратных метров, зарегистрировал его в Росреестре и выкупил участок по льготной цене: всего за 15 тысяч рублей. Это составило всего 2,5% от кадастровой стоимости в 600 тысяч рублей. Для оформления он привлек риелтора и кадастрового инженера, которые подготовили межевой план, не зная об обмане. Участок поставили на учет, передали в аренду, а после регистрации гаража администрация продала землю. Рыночный ущерб муниципалитету оценили в 600 тысяч рублей. Позже участок перепродали, а деньги достались тестю сотрудника банка.
Сам мужчина вину не признает и уверяет, что металлический гараж на сваях действительно стоял: его поставил другой человек. Тесть же просто не помнит деталей. Прокуратура в рамках плана декриминализации округа направила в суд дело о мошенничестве. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, а возмещение ущерба бюджету прокуратура взяла на контроль.