Под ногами пассажиров во Владивостоке рухнул перрон, четыре человека пострадали

Во время посадки в электричку во Владивостоке под ногами пассажиров рухнул перрон, пострадали четыре человека. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДЖД).
— В 08:24 (1:24 по московскому времени) на станции Луговая во Владивостоке произошло частичное разрушение конструкции пассажирской платформы во время посадки пассажиров в электропоезд № 6305 Мыс Чуркина — Раздольное, — сказано в Telegram-канале ДЖД.
По предварительной информации, ушибы получили четыре человека. Создана комиссия для выяснения причин произошедшего.
Движение поездов осуществляется в обычном режиме.
