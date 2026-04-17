Два мотоциклиста насмерть разбились в Карагандинской области

Трагедия на дороге: два мотоцикла столкнулись в Карагандинской области
16 апреля около 21:00 в поселке Агадырь Шетского района произошло трагическое ДТП. Два мотоцикла столкнулись, и, по предварительным данным, они двигались в одном направлении.
В результате аварии два водителя, 37 и 17 лет, погибли на месте происшествия. Еще один человек получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Заместитель начальника управления административной полиции Департамент полиции Карагандинской области, Бекзат Саулембаев, призвал всех участников дорожного движения:
Строго соблюдать правила дорожного движения.
Не превышать установленную скорость.
Ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих.
Особое внимание необходимо уделить обязательному использованию защитной экипировки, такой как шлем и специализированное снаряжение, при управлении мототранспортом.