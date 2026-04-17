В Туапсе после атаки ВСУ спасатели вторые сутки ищут под завалами девочку: ее уже признали погибшей

После атаки дрона Вооруженных сил Украины в Туапсе Краснодарского края волонтёры и спасатели уже сутки ищут под завалами дома ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В тот момент, когда по дому ударил беспилотник, в доме были женщина и ее 14-летняя дочь. Женщине удалось выбежать, а девочка осталась внутри.
Официально подростка уже признали погибшей. Но спасатели и волонтёры продолжают разбирать разрушенные конструкции.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Туапсе погибли двое детей — пяти и четырнадцати лет. Также пострадали двое взрослых. В настоящий момент они находятся под присмотром врачей.
Кроме того, в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в результате ночной атаки в порту Туапсе загорелось технологическое оборудование. На месте происшествия работает штаб тушения пожара. Также задействовано 157 человек и 49 единиц техники, в том числе от местного МЧС.
Позже глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко отметил, что в результате ночной атаки повреждения получили 52 частных дома, восемь многоквартирных и три социально значимых объекта.
Чиновник уточнил, что обследование прошли 43 жилых помещения, в них проживает 122 человека. По словам главы округа, в ликвидации последствий налета задействованы 285 человек, а также 71 единица техники. Кроме того, продолжает работать пункт временного размещения.
Также сообщалось, в городе начала работать «горячая линия» для пострадавших после атак БПЛА. Власти города распорядились поместить разместить людей, потерявших жилье, в комфортабельную гостиницу. А тем, кто полностью потерял имущество, предоставить необходимые вещи и предметы личной гигиены.
После этого в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что удар стал реакцией на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. Для поражения целей применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.