Ряд значимых объектов посетил Дмитрий Демешин в Чегдомыне в ходе своего рабочего визита

«“Ургалуголь” наращивает темпы производства. Добыча угля каждый год растет. Это крупнейший налогоплательщик в районе и один из крупных в Хабаровском крае. Мы вырабатываем решения, которые помогают быстрее переваливать добытый уголь по железной дороге, по БАМу. Очень важно, что у компании “СУЭК” есть свои портовые мощности и перевалка — это удешевляет стоимость угля и позволяет увереннее конкурировать, в том числе на международных рынках. Это наглядный пример эффективного недропользования, который приносит результат и бюджету края, и стране, и позволяет бизнесу эффективно развиваться, применяя российские технологии», — подчеркнул губернатор по итогам визита.