Комсомольчанин продал в интернете прослушивающее устройство

По словам горожанина, трекер он нашёл на помойке.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре осужден горожанин, который продал в интернете прослушивающее устройство, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам комсомольчанина, GPS-трекер с функцией прослушки, работающий, как скрытый телефон, он нашел в пакете у мусорных баков. Хотя свободный оборот таких устройств в России запрещен, он разместил на сайте объявлений предложение и продал трекер.

— Центральный районный суд города признал подсудимого виновным в незаконном сбыте специальных технических средств для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). Он приговорен к 1 году лишения свободы условно, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, операторы связи предлагают использовать ошейники с трекерами для поиска пропавших домашних питомцев.