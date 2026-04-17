Жителя Приморья приговорили к 15 годам лишения свободы за теракт

Суд в Приморском крае вынес приговор жителю города Большой Камень, признанному виновным в совершении террористического акта. По решению суда, 24-летний мужчина получил 15 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что в декабре 2024 года он совершил поджоги офиса банка, здания администрации и автомобиля. Для этого он использовал самодельные зажигательные смеси, изготовленные по инструкциям, полученным от неизвестного через мессенджер.
В результате противоправных действий был причинён ущерб на сумму свыше 4 миллионов рублей. Суд признал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.
