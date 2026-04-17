В Индонезии нашли обломки пропавшего вертолета Airbus H130

Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas) объявило об обнаружении в джунглях Западного Калимантана обломков предположительно хвостовой части пропавшего 16 апреля вертолета Airbus H130.

Как сообщает агентство Antara News, по словам замглавы Basarnas Эди Пракосо, обломки обнаружены в трех километрах к западу от точки потери связи с воздушным судном. Поисковая группа выдвинулась к месту крушения.

Airbus H130T2 PK-CFX взлетел с вертолетной площадки в деревне Нанга Керуап, округ Мелави, в 7:34 в четверг (3:34 мск). На борту находились восемь человек — два пилота и шесть пассажиров. Связь с вертолетом пропала в 8:39 (4:39 мск) на пути к деревне Телук Бакунг (округ Кубу Райя). Позже был зафиксирован аварийный сигнал вблизи подрайона Нанга-Таман, округ Секадау.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
