Экс-заместителя мэра Дивногорска задержали за взятку в виде дома

В Красноярском крае задержана бывший заместитель главы Дивногорска. Экс-чиновницу подозревают в получении особо крупной взятки. Возбуждено уголовное дело.

Источник: "Российская газета"

По информации следствия, в 2022—2024 годах муниципальное управление капстроительства и городского хозяйства Дивногорска заключило с коммерческой организацией четырнадцать контрактов на благоустройство объектов и снос аварийных зданий.

Заместитель мэра обеспечила согласование приемочной комиссией работ, выполненных фирмой, и своевременный расчет с подрядчиком. За это чиновница получила незаконное вознаграждение в виде строительных материалов и возведения дома на ее земельном участке.

Размер взятки составил два миллиона рублей, уточнили в региональном главке СК.

Подозреваемая задержана, следователи ходатайствуют о ее заключении под стражу.