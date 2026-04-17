Видели на параде: друг раскрыл новые детали о пропаже Героя РФ Асылханова

23-летний Герой России Алексей Асылханов ушел на работу 3 апреля и не вернулся. Почти две недели родственники не могут связаться с ним. Друг российского героя Александр рассказал aif.ru, когда видел его в последний раз.
История героя СВО, уничтожившего 15 танков и 50 бронемашин противника, всколыхнула всю страну. Человек, которого сам президент России Владимир Путин награждал в Кремле, исчез при загадочных обстоятельствах в обычном сибирском городе.
Асылханов ушел из дома в городе Юрга Кемеровской области 3 апреля в 16:00, при этом обычно он работал с 8:00 до 12:00. Мужчина преподавал в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса — учил студентов мужеству и патриотизму, подавая пример собственной жизнью.
С собой в тот день он взял документы, а позже, судя по записям с камер видеонаблюдения, сел в незнакомую машину. После этого его никто не видел.
По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Спокойный и неагрессивный: что говорят друзья и родные.
Супруга Валерия, которая сейчас ждет ребенка, отметила, что конфликтов в семье не было, Алексей никогда не пропадал без предупреждения.
Друг пропавшего Александр рассказал aif.ru, когда они виделись в последний раз.
«Мы с ним не очень часто общались, последний раз виделись в прошлом году, 9 мая, на параде. Больше я его не видел, потому что призвали в армию. Сам по себе он спокойный человек, не агрессивный, в темные дела не лез», — отметил Александр.
Знакомые характеризуют Асылханова исключительно положительно. После тяжелого ранения и потери ноги он не сломался, нашёл в себе силы жить дальше, работать, ждал ребёнка. У него не было врагов, долгов, конфликтных ситуаций — всё это делает его исчезновение ещё более загадочным.
Три версии криминалиста: от похищения до несчастного случая.
В распоряжении следствия есть важные факты. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на улице около Асылханова притормозил неизвестный автомобиль. Очевидцы утверждают: Алексей поздоровался с водителем, как будто знал его, после чего сел в салон и уехал.
В техникуме агротехнологий и сервиса, где он работал педагогом дополнительного образования, в тот день его никто не видел.
Криминалист Михаил Игнатов, изучив обстоятельства, выделил четыре основных сценария.
По его мнению, одной из главных версий исчезновения Асылханова может стать его побег.
«В этой истории одной из основных версий может быть его собственное решение скрыться от кого-то. Вполне возможно, что и супруга могла не знать, какие у него были договорные обязательства. Может, он кому-то дал в долг крупную сумму или задолжал сам, могли возникнуть проблемы по другим поводам, могли поступать какие-то угрозы. И он решил скрыться на время», — сказал aif.ru эксперт.
Еще одна версия — похищение. Герой России, известный всей стране человек, мог стать целью для тех, кому его подвиги мешают или кого он разоблачал.
Третий вариант — несчастный случай, связанный с его инвалидностью, хотя друзья утверждают, что Алексей отлично управлялся с протезом и был физически крепок.
Четвертый сценарий — умышленное убийство с целью сокрытия следов, но мотивы такого преступления пока не ясны.
Следствие рассматривает несколько версий, в том числе похищение. Поиски продолжаются. К ним подключились полиция, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и следователи СК.
Кто такой Алексей Асылханов: путь от срочника до Героя России.
Алексей Асылханов — гвардии рядовой, разведчик 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. В 2020 году был призван на срочную службу.
С 17 ноября 2022 года участвовал в СВО в составе разведывательной роты. Выполнял боевые задачи по ведению воздушной разведки к северо-западу от Артёмовска (Бахмута), корректировал огонь артиллерии и поражал противника точечными сбросами с квадрокоптера.
За время участия в СВО он ликвидировал 15 танков и 50 бронемашин противника, а также более 100 военнослужащих ВСУ. В апреле 2023 года был ранен, но не покинул поле боя до выполнения задачи. После выздоровления вернулся в полк.
15 февраля 2024 года получил тяжёлое ранение в результате разрыва гранаты, сброшенной с квадрокоптера противника. Самостоятельно оказал себе первую помощь и вызвал эвакуацию. В результате ранения потерял ногу, но сохранил волю к жизни.
В декабре 2024 года Владимир Путин присвоил ему звание Героя России и вручил медаль «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. После демобилизации вернулся в Юргу, женился на Валерии, устроился педагогом дополнительного образования в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, где вёл «Уроки мужества» для студентов и школьников.
Описание примет: как помочь в поисках.
В день пропажи Асылханов был одет во всё чёрное: кепку, куртку с капюшоном, штаны и кроссовки. Из особых примет — протез правой ноги. Он вышел из дома в Юрге 3 апреля около 16:00, сообщив супруге, что идёт на работу.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея, просят обращаться в полицию или сообщить волонтёрам «ЛизаАлерт».