В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников

Глава Таганрога Светлана Камбулова накануне вечером 17 апреля объявила о введении режима опасности применения БПЛА.
Власти попросили при объявлении угрозы отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами без окон. Тем, кто оказался на улице или в машине, следует остановиться, покинуть транспорт и зайти в ближайшее здание.
Также жителям напомнили о запрете снимать дроны на фото и видео. Если беспилотник упал, его нельзя трогать, вскрывать или передвигать. Также не стоит фотографировать место падения и выкладывать кадры в соцсети и мессенджеры.
В 5:42 утра 17 апреля был дан отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу.