В Красноярске задержали руководителя подразделения авиакомпании за взятку

17 апреля стало известно, что сотрудники транспортной полиции Сибири пресекли незаконную деятельность начальницы одного из подразделений авиакомпании в Красноярске. Она была задержана по подозрению во взятке. Известно, что 43-летняя женщина отвечала за производственные процессы и координацию работ на предприятии.
По версии следствия, подозреваемая получила от представителя подрядчика 150 тысяч рублей. За эти деньги она обещала покровительство, собиралась лоббировать интересы этого подрядчика при заключении договоров и сливала ему информацию о заявках конкурентов. Кроме того, ей передали снегоуборщик, который стоит больше 100 тысяч рублей. Общая сумма взятки достигла 252 тысяч рублей.
Было заведено уголовное дело о получении должностным лицом взятки за совершение незаконных действий в крупном размере. Представителя подрядчика, который передал деньги, тоже задержали. Обоих фигурантов заключили под стражу на время следствия. Каждому из них в случае подтверждения вины грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф, который может в шестьдесят раз превышать сумму взятки.