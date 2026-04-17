Защита осужденного за теракт приморца подаст апелляцию

Судом установлено, что в декабре 2024 года Дьяченко по инструкции неустановленного лица изготовил «коктейли Молотова» и совершил поджог офиса банка, а также окна на первом этаже здания, где расположены администрации городского округа Большой Камень и Шкотовского муниципального района. Затем фигурант попытался найти военный комиссариат, но не обнаружил его и поджег служебный Toyota Land Cruiser муниципального учреждения.