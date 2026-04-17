Защита осужденного за теракт приморца подаст апелляцию

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Адвокат жителя города Большого Камня в Приморском крае, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за поджог здания мэрии, банка и автомобиля, будет обжаловать приговор как слишком строгий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда.
«Да, адвокат будет обжаловать приговор как очень суровый и строгий», — пояснили в пресс-службе.
Решение суда в отношении 24-летнего Вадима Дьяченко было вынесено 17 апреля. Мужчину признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).
Судом установлено, что в декабре 2024 года Дьяченко по инструкции неустановленного лица изготовил «коктейли Молотова» и совершил поджог офиса банка, а также окна на первом этаже здания, где расположены администрации городского округа Большой Камень и Шкотовского муниципального района. Затем фигурант попытался найти военный комиссариат, но не обнаружил его и поджег служебный Toyota Land Cruiser муниципального учреждения.
Сумма причиненного ущерба составила более 4 млн рублей. По решению суда Дьяченко назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет с ограничением свободы на 1 год. На протяжении первых 4 лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.