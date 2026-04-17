Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с целью обеспечения безопасности рейсов. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Росавиации.
6 апреля в аэропортах Сочи и Краснодара за сутки задержали почти 200 рейсов в связи с угрозой атаки украинских беспилотников на Краснодарский край.
2 апреля представители Росавиации предупредили, что столичный аэропорт Внуково принимал и отправлял рейсы по согласованию. Пассажиров уведомили о возможных корректировках в расписании. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.