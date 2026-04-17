«Вор в законе» Шарап Казанский получил новый срок в Красноярске

Суд вынес приговор по очередному делу о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Это преступление инкриминировали рецидивисту, известному как Шарап Казанский, который отбывает срок в колонии Красноярского края.
По данным прокуратуры, в 2014 году в челябинской тюрьме фигуранта короновали по своим обычаям известные криминальные авторитеты — он получил статус «законного вора» и соответствующие татуировки.
Когда Шарап оказался в красноярской колонии, местные правоохранители дали его статусу юридическую оценку. Прокурор запросил для обвиняемого 10 лет колонии строгого режима.
Вор не отказался от своего статуса, однако отметил, что не считает преступлением факт занятия высшего положения в криминальной среде.
Суд назначил наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы.