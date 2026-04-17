В Красноярском крае спасатели возобновляют поиски семьи Усольцевых

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход в урочище Буратинка 28 сентября 2025 года и перестали выходить на связь. Позже сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от поселка Кутурчин. В поисках участвовали спасатели, пожарные, полицейские и волонтеры из соседних регионов. Работу осложняли глубокий снег, низкие температуры и сложный рельеф местности. По факту исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело.