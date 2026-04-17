В Красноярском крае спасатели возобновляют поиски семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 17 апреля, ФедералПресс. Сотрудники краевого поисково-спасательного отряда возобновляют поиски семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей во время туристического похода в Партизанском районе еще в конце сентября прошлого года. Об этом в пятницу утра сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель».

«К работам привлечены пять спасателей и четыре единицы техники. Заявка на возобновление поисков поступила от следственных органов», — говорится в сообщении.

Поисковые мероприятия пройдут в районе поселка Кутурчин.

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход в урочище Буратинка 28 сентября 2025 года и перестали выходить на связь. Позже сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от поселка Кутурчин. В поисках участвовали спасатели, пожарные, полицейские и волонтеры из соседних регионов. Работу осложняли глубокий снег, низкие температуры и сложный рельеф местности. По факту исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело.

Фото: ФедералПресс / Вера Романескул.