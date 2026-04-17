Складское помещение загорелось после падения обломков БПЛА в Ленинградской области

Складское помещение загорелось после падения обломков дрона ВСУ в селе Ермилово в Ленинградской области. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

— Пострадавших нет. На место происшествия привлечены пожарные части района, — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Днем ранее в результате ночных ударов украинских БПЛА по территории Туапсе были повреждены социально значимые объекты, 52 частных владения и восемь многоквартирных домов.

Кроме того, тогда же в городе погибли двое несовершеннолетних — пяти и 14 лет. Также пострадали еще двое взрослых, им оказали медицинскую помощь.

11 апреля в городе Льгове в результате атаки беспилотника тоже пострадали три человека. Среди раненых — годовалый ребенок.

