Российские силы ПВО уничтожили 62 дрона ВСУ над регионами страны

Российские военные отбили ночную атаку дронов ВСУ на регионы страны.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО за ночь 17 апреля сбили 62 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Беспилотники были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Крым», — уточнили в ведомстве.

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что украинские дроны стали чаще запускать с территории европейских государств. Страны Прибалтики и Финляндия должны понимать, что их ждет ответ за агрессивные действия в отношении РФ.

В этих условиях европейские производители беспилотников и конструкций для них активно наращивают выпуск БПЛА. Так, чешская компания PBS Group увеличила объем продукции для дронов ВСУ в шесть раз с 2023 года. Она нарастила выпуск двигателей для ракет и БПЛА.

