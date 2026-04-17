Под Красноярском накрыли крупное дачное производство алкоголя

Сотрудники главного управления МВД по Красноярскому краю накрыли нелегальное производство спиртного. 17 апреля в ведомстве поделились подробностями этой операции.
Стало известно, что еще в 2020 году 60-летний мужчина вместе со своим 33-летним сыном организовал криминальный бизнес. Они делали и хранили жидкость с содержанием алкоголя на собственной даче в Емельяновском округе. К этому делу родственники привлекли своего 45-летнего приятеля. Самодельные напитки они сбывали жителям Красноярска и окрестных городов и сел.
Во время обыска в специально оборудованном помещении полицейские нашли 21 бочку по 500 литров каждая, больше 270 пятилитровых бутылок, а также пищевые добавки и красители для цвета. Всего из незаконного оборота изъяли около 11 тысяч литров сомнительного алкоголя. Его стоимость превышает шесть миллионов 700 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело. Фигурантам грозит до пят лет лишения свободы.