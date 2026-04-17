Коллекцию часов Исмаилова забрали по решению суда — дело на сотни миллионов

Дорогомиловский суд Москвы постановил изъять в доход государства коллекцию наручных часов бывшего заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова.

Дорогомиловский суд Москвы постановил изъять в доход государства коллекцию наручных часов бывшего заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст судебного решения.

В перечень вошли восемь часов различных брендов, включая TAG Heuer, Cartier, OMEGA, «Ракета» и другие. Общая стоимость изъятого имущества оценивается примерно в 4,4 млн рублей.

Ранее, в начале апреля, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества Исмаилова и связанных с ним лиц на сумму более 533 млн рублей. Тогда состав активов не раскрывался.

По данным прокурорской проверки, проведенной после задержания фигуранта, у него было выявлено имущество, значительно превышающее задекларированные доходы. За период с 2010 по 2022 год он указал доход около 19,6 млн рублей, его супруга — около 3,3 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Исмаилова рассматривается в Перовском суде Москвы с сентября прошлого года. Ему и другим фигурантам вменяются эпизоды получения взяток на сумму 1,3 млн рублей.

Сам Исмаилов, находящийся под стражей с ноября 2023 года, вину не признает.

Читайте также: Бывший топ-менеджер «Роснано» арестован — ущерб по делу превысил миллиард.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше