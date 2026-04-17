Мошенники похитили у жительницы Башкирии один миллион рублей

Сотрудниками отдела полиции № 10 УМВД России по Уфе возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в крупном размере.
В дежурную часть полиции 16 апреля обратилась 47-летняя жительница Уфы.
Заявительница сообщила, что неизвестные лица под предлогом защиты её персональных данных и сбережений похитили у неё 956 тысяч рублей.
В ходе предварительной проверки полицейские установили, что злоумышленники использовали многоходовую схему обмана. В период с 20 марта по 14 апреля 2026 года они связывались с потерпевшей по телефону, в социальной сети и мессенджере. Злоумышленники поочередно представлялись сотрудниками портала «Госуслуги» и Центрального банка Российской Федерации. Под различными предлогами — в связи со взломом аккаунта на Госуслугах, а также для сохранения денежных средств и предотвращения мошеннических действий — аферисты убедили женщину перевести личные накопления на так называемые «безопасные счета».
Доверившись ложной информации, потерпевшая в период с 23 марта по 14 апреля 2026 года совершила онлайн-переводы денежных средств на неустановленные банковские счета. Общая сумма материального ущерба составила 956 тысяч рублей.
МВД по РБ предупреждает: сотрудники государственных учреждений и банков никогда не звонят гражданам с сообщениями о взломе аккаунтов или подозрительных операциях и не требуют перевода денег на «безопасные» или «резервные» счета — таких счетов не существует.
Если поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с организацией по официальному номеру телефона, указанному на её сайте. Никому не сообщайте коды из SMS-сообщений, пароли от личных кабинетов и данные банковских карт.
Помните: мошенники могут представляться сотрудниками любых ведомств, использовать подмену номеров и переключать вас между «разными специалистами» для создания иллюзии достоверности.