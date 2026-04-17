Мошенники похитили у жительницы Башкирии один миллион рублей

В ходе предварительной проверки полицейские установили, что злоумышленники использовали многоходовую схему обмана. В период с 20 марта по 14 апреля 2026 года они связывались с потерпевшей по телефону, в социальной сети и мессенджере. Злоумышленники поочередно представлялись сотрудниками портала «Госуслуги» и Центрального банка Российской Федерации. Под различными предлогами — в связи со взломом аккаунта на Госуслугах, а также для сохранения денежных средств и предотвращения мошеннических действий — аферисты убедили женщину перевести личные накопления на так называемые «безопасные счета».