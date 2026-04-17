Около десятка самолетов не могут приземлиться в Пулкове из-за ограничений

Самолеты из регионов России не могут приземлиться в Пулково из-за действующих ограничений.

Источник: Комсомольская правда

Около десяти самолетов не могут приземлиться в питерском аэропорту Пулково из-за действующих ограничений, связанных с безопасностью. Об этом ТАСС сообщили в воздушной гавани северной столицы.

Речь, в частности, идет о бортах из Челябинска, Новосибирска, Омска, Уфы, Барнаула, Ургенча, Барнаула и Екатеринбурга.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что под утро 17 апреля ВСУ начали массированную атаку на Ленинградскую область. К 06:45 известно о семи сбитых БПЛА. Фиксируются несущественные повреждения на земле.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу до этого отметил, что украинские дроны стали чаще запускать с территории европейских государств. Страны Прибалтики и Финляндия должны понимать, что их ждет ответ за агрессивные действия в отношении РФ.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше