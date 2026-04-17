Автомобиль мужчины, разыскиваемого за стрельбу в полицейских, нашли у села Белошапка

Автомобиль мужчины, разыскиваемого за стрельбу в сотрудников полиции, нашли у поселка Белошапка в Оренбургской области. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили пресс-службе администрации Новотроицка.
— Преступник, к глубокому сожалению, скрылся. Но поиски его продолжаются. Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обнаружен в районе поселка Белошапка, — добавили в сообщении.
Стрельба произошла в селе Аккермановка 16 апреля. В результате задержания один полицейский погиб и еще трое получили ранения. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Позднее стала известна личность стрелявшего — им оказался Сергей Басалаев 1974 года рождения, который скрылся с места преступления на грузовике «ГАЗон» с белой кабиной.
Telegram-канал Shot утверждает, что старший лейтенант полиции Никита Гнусин, которого застрелил Басалаев при попытке его задержания, погиб в свой день рождения — в тот день ему исполнилось 28 лет.