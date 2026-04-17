В Туве подросток с ограниченными возможностями чуть не погиб при пожаре

Ночью 16 апреля в пожарную часть Кызылского района Туве позвонили очевидцы пожара в поселке Каа-Хем. Вспыхнула веранда деревянного жилого дома. Сотрудники МЧС прибыли вовремя: они успели спасти из огня подростка, который сам не мог выбраться из жилища. Подробностями этого случая поделились 16 апреля в МЧС по Туве.
Пожарные быстро потушили открытый огонь. Но в доме образовалось сильное задымление. В одной из комнат находился 12-летний подросток с ограниченными возможностями здоровья. Он не смог выбраться на улицу и пострадал. Неизвестно, где во время происшествия были взрослые члены семьи.
Мальчика вовремя отвезли в соматическое отделение детской больницы с острым отравлением угарным газом. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Дознаватели выясняют, из-за чего начался ночной пожар.