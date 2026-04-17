Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туве подросток с ограниченными возможностями чуть не погиб при пожаре

В Туве ребенок с инвалидностью не смог покинуть горящий дом и попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 16 апреля в пожарную часть Кызылского района Туве позвонили очевидцы пожара в поселке Каа-Хем. Вспыхнула веранда деревянного жилого дома. Сотрудники МЧС прибыли вовремя: они успели спасти из огня подростка, который сам не мог выбраться из жилища. Подробностями этого случая поделились 16 апреля в МЧС по Туве.

Пожарные быстро потушили открытый огонь. Но в доме образовалось сильное задымление. В одной из комнат находился 12-летний подросток с ограниченными возможностями здоровья. Он не смог выбраться на улицу и пострадал. Неизвестно, где во время происшествия были взрослые члены семьи.

Мальчика вовремя отвезли в соматическое отделение детской больницы с острым отравлением угарным газом. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Дознаватели выясняют, из-за чего начался ночной пожар.