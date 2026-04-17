Дрозденко: Склад загорелся в Ленобласти из-за падения обломков БПЛА

Губернатор Ленобласти сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на регион.

Источник: Комсомольская правда

В Выборгском районе Ленинградской области загорелся склад в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор Александр Дрозденко.

ЧП произошло, уточнил глава области, произошло в поселке Ермилово.

«Пострадавших нет. На место происшествия привлечены пожарные части района», — добавил Дрозденко.

При этом около десяти самолетов не могут приземлиться в питерском аэропорту Пулково из-за действующих ограничений, связанных с безопасностью. Речь, в частности, идет о бортах из Челябинска, Новосибирска, Омска, Уфы, Барнаула, Ургенча, Барнаула и Екатеринбурга.

До этого Дрозденко сообщил, что под утро 17 апреля ВСУ начали массированную атаку на Ленинградскую область. К 06:45 известно о семи сбитых БПЛА. Фиксируются несущественные повреждения на земле.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше