В аэропорту Перми задержали нетрезвого пассажира из Калининграда

Самолёт мужчины задержали на 14 часов.

Полицейские в аэропорту «Большое Савино» задержали нетрезвого 51-летнего жителя Калининграда, сообщили в транспортной полиции Прикамья.

Мужчина находился в состоянии сильного опьянения: он плохо ориентировался в пространстве, шатался и говорил невнятно. Нарушителя доставили в служебное помещение. Освидетельствование показало 1,039 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Задержанный пояснил, что гостил у родственников в Перми и собирался улететь домой. Однако его рейс задержали на 14 часов, и он решил скоротать время за спиртным.

Вместо вылета мужчина попал в линейный отдел полиции. На него составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). До вытрезвления его поместили в спецприёмник. В итоге нарушитель получил штраф.