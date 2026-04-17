В Северной Осетии во время погрузки контейнеров произошёл взрыв, погиб сотрудник

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что при взрыве во время погрузки мусорных контейнеров погиб один человек. По его словам, жертвой стал сотрудник коммунальных служб, осуществлявший в момент взрыва уборку территории.

Источник: Life.ru

«Сегодня утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошёл взрыв. К огромному сожалению, погиб сотрудник коммунальных служб», — написал он в своём телеграм-канале.

В настоящее время на месте происшествия задействованы сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Проводится полный комплекс мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее неизвестный с ножом убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в Люберцах. Инцидент произошёл в супермаркете на проспекте Победы. Злоумышленник, устроивший кровавую бойню, уже задержан. Причиной кровавой расправы стало нежелание бывшего владельца освобождать квартиру, проданную за долги по ипотеке. По данным, 46-летний Григорий Х. продолжал жить в помещении на проспекте Победы, несмотря на то, что банк уже реализовал объект новым собственникам.

Узнать больше по теме
Биография Сергея Меняйло
Опытный военный и политик, Сергей Меняйло участвовал в присоединении Крыма к РФ и руководил регионами. В материале собрали главное из его биографии: от образования и детства до личной жизни и интересных фактов.
Читать дальше