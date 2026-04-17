В Северной Осетии во время погрузки контейнеров произошёл взрыв, погиб сотрудник

Ранее неизвестный с ножом убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в Люберцах. Инцидент произошёл в супермаркете на проспекте Победы. Злоумышленник, устроивший кровавую бойню, уже задержан. Причиной кровавой расправы стало нежелание бывшего владельца освобождать квартиру, проданную за долги по ипотеке. По данным, 46-летний Григорий Х. продолжал жить в помещении на проспекте Победы, несмотря на то, что банк уже реализовал объект новым собственникам.