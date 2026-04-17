Сельчанин расстрелял двух коз и зарезал семерых козлят в Саргатском районе

Сотрудники уголовного розыска выявили факт незаконного хранения оружия у жителя Саргатского района, который застрелил двух коз и зарезал семерых козлят, об этом сообщили в УМВД России по Омской области.
Основанием для проверки стало обращение 36-летней женщины. Она рассказала, что после семейной ссоры уехала из дома с ребёнком, оставив мужа присматривать за хозяйством. Во время её отсутствия мужчина злоупотреблял алкоголем и не ухаживал за двадцатью козами. Затем он позвонил жене, потребовал вернуться и пригрозил застрелить часть поголовья.
Прибывшие полицейские обнаружили на кухне дома охотничье ружьё, два патрона от мелкокалиберной винтовки и пять банок пороха. Оружие досталось мужчине от дедушки и хранилось незаконно. Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о незаконном хранении оружия и боеприпасов.
