Сельчанин расстрелял двух коз и зарезал семерых козлят в Саргатском районе

Мужчина не захотел ухаживать за животными, пока жена уехала с ребёнком, и в ходе семейного конфликта расправился с частью поголовья.

Источник: Freepik

Сотрудники уголовного розыска выявили факт незаконного хранения оружия у жителя Саргатского района, который застрелил двух коз и зарезал семерых козлят, об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

Основанием для проверки стало обращение 36-летней женщины. Она рассказала, что после семейной ссоры уехала из дома с ребёнком, оставив мужа присматривать за хозяйством. Во время её отсутствия мужчина злоупотреблял алкоголем и не ухаживал за двадцатью козами. Затем он позвонил жене, потребовал вернуться и пригрозил застрелить часть поголовья.

Прибывшие полицейские обнаружили на кухне дома охотничье ружьё, два патрона от мелкокалиберной винтовки и пять банок пороха. Оружие досталось мужчине от дедушки и хранилось незаконно. Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Ранее мы рассказывали, что в Марьяновском районе в мусорном баке нашли около 35 собачьих тел без шкур — волонтёры связали находку с возможным нелегальным бизнесом.