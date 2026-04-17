Человек погиб при взрыве во время погрузки контейнеров в Северной Осетии

Сотрудник коммунальных служб погиб в результате взрыва во время погрузки мусорных контейнеров в Северной Осетии. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
— На углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошел взрыв. К огромному сожалению, погиб сотрудник коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территории, — рассказал чиновник.
На месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы. Они выясняют обстоятельства случившегося, написал Меняйло в своем Telegram-канале.
14 апреля на Казанском пороховом заводе прогремел громкий взрыв, после чего на предприятии начался пожар. В результате случившегося пострадали двое человек, им оказали медицинскую помощь.