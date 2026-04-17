Суд по «Северным потокам» стартовал — требуют €580 млн страховки

В Высоком суде Англии и Уэльса 16 апреля начались слушания по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщили в судебной инстанции, передает ТАСС.
Иск подан компанией-оператором Nord Stream против страхового рынка Lloyd’s of London. Сумма требований составляет около 580 млн евро.
Как ожидается, разбирательство под руководством судьи Клэр Молдер продлится примерно пять недель. Суд рассматривает исключительно вопрос страховых выплат и не будет устанавливать, кто причастен к подрывам.
Ответчик настаивает, что инцидент подпадает под исключения страхового полиса. В Lloyd’s of London считают, что повреждения могли быть связаны с действиями государств или негосударственных структур на фоне конфликта, что исключает обязательства по выплатам.
В Nord Stream, в свою очередь, заявляют, что газопроводы не находились в зоне боевых действий, не являлись военными объектами, а их повреждение не могло служить военным целям.
О разрушениях на трубопроводах компания сообщила 27 сентября 2022 года. Тогда были зафиксированы повреждения сразу на нескольких нитках газопроводов. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.
