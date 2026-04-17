Экс-замглавы Дивногорска подозревают во взятке стройматериалами и домом

Женщина задержана, решается вопрос о её заключении под стражу.

Бывшую заместителя главы Дивногорска подозревают в получении взятки стройматериалами и домом на 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год между муниципальным учреждением Дивногорска и коммерческой фирмой заключили 14 контрактов на благоустройство и снос аварийных домов.

Подозреваемая, будучи заместителем главы города и членом приёмочной комиссии, получила взятку в виде строительных материалов и строительства жилого дома на её участке. Общая стоимость — около 2 миллионов рублей. Взамен она обеспечила приёмку работ и своевременные расчёты с подрядчиком.

Уголовное дело возбудили по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Женщина задержана, решается вопрос о её заключении под стражу.

Ранее мы сообщали, что бывшего главврача в Канске осудят за взятки на 3,3 млн рублей.