Экс-замглавы Дивногорска подозревают во взятке стройматериалами и домом

Бывшую заместителя главы Дивногорска подозревают в получении взятки стройматериалами и домом на 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год между муниципальным учреждением Дивногорска и коммерческой фирмой заключили 14 контрактов на благоустройство и снос аварийных домов.
Подозреваемая, будучи заместителем главы города и членом приёмочной комиссии, получила взятку в виде строительных материалов и строительства жилого дома на её участке. Общая стоимость — около 2 миллионов рублей. Взамен она обеспечила приёмку работ и своевременные расчёты с подрядчиком.
Уголовное дело возбудили по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Женщина задержана, решается вопрос о её заключении под стражу.
