В Оренбургской области нашли машину стрелявшего в полицейских мужчины

«Преступник, к глубокому сожалению, скрылся. Но поиски его продолжаются. Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обнаружен в районе поселка Белошапка», — говорится в сообщении.
Напомним, что трагический инцидент произошёл в посёлке Аккермановка Оренбургской области во время попытки задержания подозреваемого. В ходе операции один сотрудник полиции погиб. Ещё трое правоохранителей получили ранения различной степени тяжести. После стрельбы нападавший сумел скрыться.
