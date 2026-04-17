Угроза сменила профиль: паводки в Дагестане сменяются опасными оползнями

Однако расслабляться пока рано. Несмотря на улучшение водного режима, природные угрозы никуда не исчезли. В министерстве предупреждают: в ряде районов Дагестана из-за переувлажнения почвы активизировались оползневые процессы.
Подвижки грунта представляют серьёзную опасность для инфраструктуры и жилых построек. Специалисты ведомства продолжают мониторинг обстановки в горных и предгорных зонах. Эксперты внимательно следят за состоянием склонов, чтобы своевременно реагировать на любые изменения рельефа.
Жителей просят сохранять бдительность и не игнорировать оповещения экстренных служб. В ближайшее время профильные ведомства сосредоточатся на оценке рисков в наиболее уязвимых районах, где высока вероятность схода земляных масс.
Ранее сообщалось, что в Дагестане до сих пор затоплены более 760 жилых домов после разгула стихии. Под водой остаются 762 жилых строения в девяти населённых пунктах, расположенных в пяти муниципальных образованиях. Также затопило 812 приусадебных участков и 76 отрезков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения сейчас находятся 524 человека, из них 175 детей.
