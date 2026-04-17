Угроза сменила профиль: паводки в Дагестане сменяются опасными оползнями

Ранее сообщалось, что в Дагестане до сих пор затоплены более 760 жилых домов после разгула стихии. Под водой остаются 762 жилых строения в девяти населённых пунктах, расположенных в пяти муниципальных образованиях. Также затопило 812 приусадебных участков и 76 отрезков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения сейчас находятся 524 человека, из них 175 детей.