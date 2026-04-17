Более 900 тысяч рублей потеряли сестры из Арзамаса, ставшие жертвами мошенников

Мошенники запугали двух сестер из Арзамаса якобы уголовной ответственностью за финансирование недружественного государства. Аферисты убедили молодых женщин в том, что с их счетов переводятся деньги неизвестными. В результате сестры согласились перевести 907 тысяч рублей, чтобы в их отношении не возбудили уголовное дело. Причем больше половины этой суммы женщины взяли в кредит.
Спустя несколько месяцев, не дождавшись возврата перечисленных денег после подтверждения их невиновности, девушки обратились в полицию. Там и выяснилось, что жительницы Арзамаса стали жертвами мошеннической схемы.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.