Более 900 тысяч рублей потеряли сестры из Арзамаса, ставшие жертвами мошенников

Аферисты убедили девушек, что с их счетов деньги переводятся для спонсирования недружественного государства.

Мошенники запугали двух сестер из Арзамаса якобы уголовной ответственностью за финансирование недружественного государства. Аферисты убедили молодых женщин в том, что с их счетов переводятся деньги неизвестными. В результате сестры согласились перевести 907 тысяч рублей, чтобы в их отношении не возбудили уголовное дело. Причем больше половины этой суммы женщины взяли в кредит.

Спустя несколько месяцев, не дождавшись возврата перечисленных денег после подтверждения их невиновности, девушки обратились в полицию. Там и выяснилось, что жительницы Арзамаса стали жертвами мошеннической схемы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.