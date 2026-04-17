На 2,5 млн рублей обманули омичку мошенники под предлогом получения заказного письма

На звонок с неизвестного номера ответила 38-летняя жительница Ленинского округа, что стало для нее фатальной ошибкой. Собеседник омички, представившийся сотрудником службы курьерской доставки, сообщил о заказном письме, пришедшем в ее адрес. После последовало убеждение в необходимости продиктовать код из смс, который якобы был необходим для идентификации. Женщина поверила незнакомцу, хотя и не ожидала никакой корреспонденции. После продиктованного ею кода на омичку обрушился град звонков — от «сотрудника портала Госуслуг», от «специалиста Росфинмониторинга», от «следователя ФСБ». Женщину поочередно запугали стандартным враньем про скорый арест и необходимость декларирования имеющихся доходов. По итогу запуганная женщина перевела на «безопасный счет» все свои сбережения в размере 2,5 миллионов рублей.