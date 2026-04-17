Положены ли выплаты пострадавшим из-за паводка, рассказали нижегородцам

Собственники недвижимости в Нижегородской области, пострадавшей от весеннего подъема воды в этом году, не смогут рассчитывать на финансовую помощь от властей. Об этом сообщили NewsNN со ссылкой на министерство региональной безопасности.
Согласно действующему законодательству, денежные возмещения гражданам, чей быт был нарушен паводком, предусмотрены исключительно при условии введения режима чрезвычайной ситуации. Однако в настоящее время на территории Нижегородского региона введен лишь режим повышенной готовности.
Тем не менее, лица, чьи домовладения расположены в зонах, подверженных регулярным затоплениям, имеют возможность обезопасить свою собственность путем оформления страховки.
