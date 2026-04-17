Посещение четырех сел ограничено в Оренбуржье из-за розыска возможного стрелка

Накануне, напомним, трагедией закончился выезд оренбургских полицейских на очередное задание. В поселке Аккермановка в одном из домов скрывался мужчина, находившийся в федеральном розыске. При задержании преступник ранил нескольких полицейских и одного убил. После этого мужчина скрылся.