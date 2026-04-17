Посещение четырех сел ограничено в Оренбуржье из-за розыска возможного стрелка

В Оренбургской области ищут стрелявшего в полицейских.

Источник: Комсомольская правда

В Оренбургской области ограничили посещение четырех сел, где разыскивают подозреваемого в стрельбе в полицейских. Об этом в канале на платформе Мах сообщила администрация Новотроицка.

Так, под ограничения попали села Губерли, Белошапки, Хабарное и Старая Губерля.

«Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. И ни в коем случае не предпринимать самостоятельных попыток задержания», — предупреждают власти.

Накануне, напомним, трагедией закончился выезд оренбургских полицейских на очередное задание. В поселке Аккермановка в одном из домов скрывался мужчина, находившийся в федеральном розыске. При задержании преступник ранил нескольких полицейских и одного убил. После этого мужчина скрылся.

Позже правоохранительные органы Оренбургской области опубликовали фотографию подозреваемого в преступлении.