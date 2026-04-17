Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали два человека

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области, кроме того, атаке дрона подверглись коммерческий объект и автобус, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ночью из Шебекинской ЦРБ в отделение реанимации городской больницы номер 2 города Белгорода бригадой скорой доставлен мужчина, пострадавший в результате обстрела в селе Архангельское… В Корочанском округе в селе Мелихово при сбитии вражеского беспилотника женщина получила минно-взрывную травму и баротравму», — написал глава региона в своем канале на платформе Мах.

Отмечается, что мужчине диагностировали минно-взрывную травму, ранения грудной клетки и живота, а также перелом ребра, его состояние оценивается как тяжёлое. Вся необходимая помощь оказывается.

Женщине оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, в городе Шебекино коммерческий объект подвергся атаке дрона. Повреждены фасад и остекление торгового помещения и оборудование.

Также в селе Никольское Белгородского округа беспилотник нанёс удар по автобусу. Водитель успел выскочить из автомобиля. Транспортное средство уничтожено огнём.