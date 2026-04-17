При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали два человека

«Ночью из Шебекинской ЦРБ в отделение реанимации городской больницы номер 2 города Белгорода бригадой скорой доставлен мужчина, пострадавший в результате обстрела в селе Архангельское… В Корочанском округе в селе Мелихово при сбитии вражеского беспилотника женщина получила минно-взрывную травму и баротравму», — написал глава региона в своем канале на платформе Мах.