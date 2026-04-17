Подозреваемый в убийстве полицейского мог скрыться близ заказника в Оренбуржье

Накануне трагедией закончился выезд оренбургских полицейских на очередное задание. В поселке Аккермановка в одном из домов скрывался мужчина, находившийся в федеральном розыске. Преступник напал на полицейских при задержании. Несколько правоохранителей были ранены. Один — погиб.