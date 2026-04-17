Подозреваемый в убийстве полицейского мог скрыться близ заказника в Оренбуржье

В полиции рассказали, где может скрываться подозреваемый в убийстве полицейского.

Источник: Комсомольская правда

Подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбургской области, предположительно скрылся в гористой местности. Об этом сообщили в областном главке МВД.

Отмечается, что в поисках преступника задействованы вертолет Росгвардии и кинологи.

Накануне трагедией закончился выезд оренбургских полицейских на очередное задание. В поселке Аккермановка в одном из домов скрывался мужчина, находившийся в федеральном розыске. Преступник напал на полицейских при задержании. Несколько правоохранителей были ранены. Один — погиб.

Позже правоохранительные органы Оренбургской области опубликовали фотографию подозреваемого в преступлении. Разыскиваемый мужчина мог быть тем, кто застрелил полицейского при попытке задержания.